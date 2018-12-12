Пенсионный фонд на Урале отказался выплатить ветерану 10 тысяч к Дню победы

Сегодня, 06:04 \\ Общество

В Уральской области ветерану Великой Отечественной войны отказали в выплате положенной субсидии в честь праздника, якобы потому, что тот не участвовал в войне. Со слов Татьяны Голиковой все эти люди требуют особой заботы и внимания со стороны государства не к праздникам, а на постоянной основе.

 

В ведомстве было сообщено, что мужчина принимал участие в боевых операциях по ликвидации частей в 1951 году , а значит он имеет статус участника ВОВ и имеет право на льготы, установленные статьей 15 Федерального закона «О ветеранах».

Прокуратуре пришлось обратиться в суд для подачи административного иска в интересах обиженного ветерана для признания поступка Пенсионного фонда противозаконным. Ветерану требуют националистического подполья на территории Западной Украины в составе войсковых назначить единовременную выплату, предусмотренную указом президента РФ от 6 мая прошлого года «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Сейчас заявление рассматривается. По данному факту была проведена проверка.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

«Детская чума» стала глобальной: врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной

 По словам медиков, сейчас корь стала серьезной проблемой, которая может затронуть каждого. Болезнь, от которой можно защититься путем вакцинирования, получает все больше распространение, угрожая...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Рак и язва: Кофе и чай натощак могут спровоцировать смертельные заболевания

Учёные утверждают: даже самые полезные продукты, такие как овощи и фрукты, могут вызвать...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Елизавета II лишила принца Чарльза права на корону Великобритании

Глава правящей династии Великобритании в связи с преклонным возрастом в ближайшие годы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ