Пенсионный фонд на Урале отказался выплатить ветерану 10 тысяч к Дню победы

В Уральской области ветерану Великой Отечественной войны отказали в выплате положенной субсидии в честь праздника, якобы потому, что тот не участвовал в войне. Со слов Татьяны Голиковой все эти люди требуют особой заботы и внимания со стороны государства не к праздникам, а на постоянной основе.

В ведомстве было сообщено, что мужчина принимал участие в боевых операциях по ликвидации частей в 1951 году , а значит он имеет статус участника ВОВ и имеет право на льготы, установленные статьей 15 Федерального закона «О ветеранах».

Прокуратуре пришлось обратиться в суд для подачи административного иска в интересах обиженного ветерана для признания поступка Пенсионного фонда противозаконным. Ветерану требуют националистического подполья на территории Западной Украины в составе войсковых назначить единовременную выплату, предусмотренную указом президента РФ от 6 мая прошлого года «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Сейчас заявление рассматривается. По данному факту была проведена проверка.