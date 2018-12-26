Гастротуризм предложено сделать приоритетным туристическим направлением в России

Министру экономического развития России Максиму Орешкину поступило предложение о внесении гастрономического туризма в список приоритетных туристических направлений.

Как сообщает РИА Новости, с инициативой по включению гастрономического туризма в перечень приоритетных направлений российского туризма выступила Ирина Климкина, возглавляющая ассоциацию культурно-гастрономического туризма. Объясняя важность развития этого вида туризма, Климкина сослалась на данные Всемирной торговой организации, согласно которым около 80% туристов, занимаясь выстраиванием маршрутов, тщательно изучают «календарь гастрономических событий».

По мнению Климкиной, гастротуризм станет отличным дополнением культурно-познавательного, активного, оздоровительного, круизного и экологического видов туризма, включенных в федеральную программу. Также, она отметила, что мотивацией туристов для совершения путешествий по России могут стать некоторые уникальные региональные продукты.

Таким образом, уверена Климкина, иностранные туристы смогут увидеть нашу страну с новых позиций гостеприимства и сервиса.