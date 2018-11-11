«Инста-бабушка»: бабушки осваивают профессию блогера

Московских бабушек научат пользоваться социальной сетью Instagram.





В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что такой мастер-класс пройдет в 2019 году 28 февраля для участников «Московского долголетия».

На мастер-классе пенсионерам расскажут о социальных сетях и какие пользы они могут приносит, о возможностях этих сетей, научат их находить друзей и продвигать свои блоги и различные проекты. Также пенсионеров познакомят с профессией блогера.

После окончания мастер-класса пенсионеры получат сертификаты.

Проект «Московское долголетие» начал свое продвижение еще в прошлом году. Данный проект помогает пенсионерам подтянуть и укрепить свое здоровье, освоить новые навыки. В городе было открыто около 10 тысяч кружков и различных секций для пожилых людей.

С профессионалами пенсионеры учатся развивать в себе новые таланты, они рисуют, занимаются танцами и вокалом, изучают иностранные языки, а также играют в шахматы.



