Посетители «Добродомика» услышали выступление знаменитой певицы Зары благодаря движению Putin Team

Сегодня, 17:23 \\ Общество

Активисты движения Putin Team и певица Зара в кафе в Санкт-Петербурга организовали мероприятие для ветеранов Великой отечественной войны и пенсионеров. Поздравить с Днем Защитника Отечества бабушек и дедушек певица Зара пришла в кафе «Добродомик». Концерт и мероприятие было организовано для посетителей кафе бесплатных обедов.

Заслуженная артистка России и артистка ЮНЕСКО во имя мира выступила с военно-патриотическими песнями. Бабушки и дедушки подпевали, танцевали, читали певице стихи и делились своими воспоминаниями. Каждый, кто находился в зале, проникся атмосферой мероприятия: у многих на глазах появились слезы, нахлынули воспоминания о тех военных трудных годах. Неформальное движение PutinTeam и «Добродомик» договорились о дальнейшем взаимодействии в рамках проекта «Родина добра» и запланировали мероприятие для посетителей кафе на март. Напомним, предложить свои идеи и присоединиться к движению PutinTeam можно на официальном сайте неформальной организации.



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