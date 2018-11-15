«Почта России» с 15 марта будет продавать ТВ-приставки в Сахалинской области

Сегодня, 18:53 \\ Общество

С весны этого года в отделениях «Почты России» можно будет приобрести телевизионные приставки. Они смогут принять цифровое эфирное телевидение на телевизорах с аналоговым пакетом каналов.

 

Данная «акция» пройдёт в Сахалинской области. Отключение аналогового телевидения будет произведено на втором этапе 15 апреля. «Не позднее 15 марта в Сахалинской области будут приставки обеспечены во всех отделениях, которые запланированы». А с 15 марта всё оборудования для подключения аналогового телевидения доставят окончательно. В компании Минкомсвязи РФ гарантируют работу без сбоев. 

«Очень хорошо, что на «Почту» уже приходят люди и записываются на приставки. То есть в принципе определенная часть населения проинформирована, они знают, они приходят, они интересуются, но надо поднажать», - сказал замминистра.

На сегодняшний день уже поступило несколько заявок на покупку телевизионной приставки в Сахалинском регионе. Такие поставки будут доступны и для людей с небольшим бюджетом, ведь цена достигает 990 рублей.

На совещании Минкомсвязи призвали областную власть активизировать информационно-разъяснительные работы в средствах массовой информации, а также проведение агитационных кампаний в форме плакатов, листовок и тому подобное, в том числе и на отделениях «Почты России».

 

Также в министерстве просят волонтёров, чтобы те помогли людям пожилого возраста, либо с ограниченными возможностями с установкой телевизионных приставок. На данный момент есть только 38 волонтёров. А в Сахалине хотят добиться среднестатистической отметки хотя бы 600 человек на 1 миллион жителей. В задачи волонтёров входит не только установка и настройка, а ещё и краткий курс, как пользоваться этими приставками и подробному разъяснению.

По опыту остальных районов можно сказать, что за 2 недели происходило около 1,5 тысячи вызовов на дом волонтёров с просьбой помощи. 

Поделиться новостью:
Автор - Александр Фролов
Главное за неделю

«Детская чума» стала глобальной: врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной

 По словам медиков, сейчас корь стала серьезной проблемой, которая может затронуть каждого. Болезнь, от которой можно защититься путем вакцинирования, получает все больше распространение, угрожая...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Рак и язва: Кофе и чай натощак могут спровоцировать смертельные заболевания

Учёные утверждают: даже самые полезные продукты, такие как овощи и фрукты, могут вызвать...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

В Америке начал снова развиваться расизм, но теперь в сторону белых

 В США развивается расизм, однако теперь в сторону европейцев, как их называют в Америке...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ