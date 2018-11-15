«Почта России» с 15 марта будет продавать ТВ-приставки в Сахалинской области

С весны этого года в отделениях «Почты России» можно будет приобрести телевизионные приставки. Они смогут принять цифровое эфирное телевидение на телевизорах с аналоговым пакетом каналов.

Данная «акция» пройдёт в Сахалинской области. Отключение аналогового телевидения будет произведено на втором этапе 15 апреля. «Не позднее 15 марта в Сахалинской области будут приставки обеспечены во всех отделениях, которые запланированы». А с 15 марта всё оборудования для подключения аналогового телевидения доставят окончательно. В компании Минкомсвязи РФ гарантируют работу без сбоев.

«Очень хорошо, что на «Почту» уже приходят люди и записываются на приставки. То есть в принципе определенная часть населения проинформирована, они знают, они приходят, они интересуются, но надо поднажать», - сказал замминистра.

На сегодняшний день уже поступило несколько заявок на покупку телевизионной приставки в Сахалинском регионе. Такие поставки будут доступны и для людей с небольшим бюджетом, ведь цена достигает 990 рублей.

На совещании Минкомсвязи призвали областную власть активизировать информационно-разъяснительные работы в средствах массовой информации, а также проведение агитационных кампаний в форме плакатов, листовок и тому подобное, в том числе и на отделениях «Почты России».

Также в министерстве просят волонтёров, чтобы те помогли людям пожилого возраста, либо с ограниченными возможностями с установкой телевизионных приставок. На данный момент есть только 38 волонтёров. А в Сахалине хотят добиться среднестатистической отметки хотя бы 600 человек на 1 миллион жителей. В задачи волонтёров входит не только установка и настройка, а ещё и краткий курс, как пользоваться этими приставками и подробному разъяснению.

По опыту остальных районов можно сказать, что за 2 недели происходило около 1,5 тысячи вызовов на дом волонтёров с просьбой помощи.