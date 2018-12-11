Жительница ОАЭ разводится с мужем из-за забытого бургера

Сегодня, 18:37 \\ Общество

В Абу-Даби муж забыл купить своей жене бургер, что стало поводом для скандала и развода. Теперь пара решает свои проблемы через суд.

Поистине, любовь некоторый девушек к фаст-фуду берет верх над их любовью к спутникам жизни, иначе нет другого объяснения истории, которая произошла в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает издание Khaleej Times, 20-летняя девушка, проживающая в Абу-Даби, попросила своего отправившегося отдыхать с друзьями в пустыню супруга на обратном пути заехать и купить ей бургер. Мало того, что загулявший муж явился в три часа ночи по местному времени, так он еще и забыл купить жене обещанный бургер. Между молодыми людьми завязалась ссора, после которой голодная обиженная девушка ушла из дома и впоследствии обратилась в суд с требованием расторгнуть брак. По мнению адвоката пары Хасана Аль Мазруки, который курирует бракоразводный процесс, многие мужья и жены, к сожалению, не осознают, что семейная жизнь «не лишена проблем» и отметил, что разводов было бы намного меньше, если бы молодые люди реалистичнее относились к браку.

Теперь пока еще супругам предстоит беседа с судьей, который попытается вразумить повздоривших супругов и примирить их. Однако если даже после серьезного разговора жена будет настаивать на разводе, ей придется отказаться от махара - обязательного подарка, который исламские мужья делают женам.

Отметим, что случай развода из-за отказа мужа купить жене «вкусняшку», произошедший в Абу-Даби, не единственный. Ранее в Египте семья распалась после отказа супруга купить супруге шаурму. В ответ на просьбу мужчина назвал спутницу жизни меркантильной и закатил скандал, плавно перешедший в развод.

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Автор - Анна Андреева
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