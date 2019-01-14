Елизавета II лишила принца Чарльза права на корону Великобритании

Глава правящей династии Великобритании в связи с преклонным возрастом в ближайшие годы планирует отойти от дел и передать трон преемнику. Однако вопреки ожиданиям, ее старший сын и наследник престола принц Чарльз никогда не станет королем.

Принц Чарльз, который уже побил все возможные рекорды по ожиданию своей очереди на престол, может и вовсе его не увидеть, проведя остаток своих дней в изгнании. Как шепчутся в кулуарах Виндзорского дворца, 92-летняя королева Елизавета II на днях вызвала к себе сына и сообщила ему, что отныне он не является наследником престола. Говорят, что королева недовольна поведением сына и устала от бесчисленных скандалов, которые долгие годы были связаны с именем Чарльза. Она припомнила ему разрушенную жизнь и трагическую гибель принцессы Дианы, женитьбу на любовнице Камилле Паркер-Боулз, а также его дружбу с судимым извращенцем Уэйном Доменти. Масла в огонь подлил и недавно объявившийся якобы внебрачный сын Чарльза.

Кроме того, монаршая особа считает, что у Чарльза нет природной предрасположенности к царствованию, а также он не обладает социальной грациозностью, необходимой для будущего короля. Об этих переменах в порядке престолонаследия британской королевской семьи сообщило издание "Московский комсомолец". Также оно утверждает, что принц Чарльз воспринял решение матери очень болезненно. Имя нового наследника будет объявлено в 2020 году, и после этого Елизавета II удалится на покой, наказав перед этим принцу Чарльзу с супругой покинуть страну и поселиться в Швейцарии или в Румынии, где у королевской семьи имеется недвижимость.

Шепчутся, что новым королем Великобритании станет "чинный, спокойный и правильный" принц Уильям, которого любят простые британцы. Также предполагаемый наследник не был замечен в громких скандалах и вот уже почти десять лет счастлив в браке с Кейт Миддлтон, подарившей ему троих детей. Чета Кембриджей является одной из самых популярных королевских пар, и они идеально подходят на роль новых короля и королевы Великобритании.

Вторыми по популярности идут младший брат Уильяма принц Гарри и его беременная жена Меган, которая должна в конце мая - начале апреля подарить сыну принцессы Дианы первенца. Общими усилиями эта "великолепная четверка" может вдохнуть в институт монархии новую жизнь и значительно поднять его популярность.

Однако стоит подчеркнуть, что пока официального подтверждения или опровержения информации по поводу "отставки" принца Чарльза нет, и поэтому он по-прежнему остается наследником престола, ожидающим своей короны уже долгих 50 лет.