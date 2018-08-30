Из фрика в человека: Кирилл Терешин решил расстаться с «руками-базуками»

Синтоловый качок готовится к проведению тяжелейшей операции.

В 2017 году житель Пятигорска Кирилл Терешин стал известной личностью в Сети благодаря своей нестандартной видоизмененной внешности. Молодой человек стал обладателем огромных бицепсов, за что его прозвали «Руки-базуки». Однако этот результат был достигнут им не путем физических нагрузок, а при помощи опасного для здоровья метода: Кирилл накачал мышцы синтетическим средством под названием синтол путем внутримышечных инъекций. Однако эта трансформация ради хайпа привела к серьезным проблемам со здоровьем.

В своем новом видеообращении Терешин рассказал, что планирует уменьшить бицепсы путем хирургического вмешательства. Однако перед операцией ему придется пройти курс подготовительного лечения, так как, по его словам, в сосудах в районе мышц образовались тромбы. Кирилл рассказал, что если противотромбные препараты покажут положительный результат, то он ляжет под скальпель.

Синтол является очень опасным для здоровья раствором, однако дополнительно усложняет тот факт, что Терешин применял самодельный препарат. В данный момент в его организме происходит сильное воспаление.

Кирилл рассскзал, что в его планах превратиться «из фрика в человека». После удаления синтетики из мышц и прохождения курса реабилитации молодой человек планирует заняться спортом и перейти на правильное питание. Также он хочет стать профессиональным бойцом единоборств.