Составлен рейтинг «здоровых» стран: Россия оказалась на 95-м месте

Сегодня, 15:02 \\ Общество / Точка зрения

Россия оказалась между Кабо-Верде и Вануату, даже Венесуэла получила в списке 87-е место. Рейтинг составлялся путем анализа уровня здоровья населения, который определяют специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Зарубежные эксперты составили рейтинг «здоровых» стран. На первом месте оказалась Испания, именно в этой стране отметили высокие показатели уровня здоровья населения. Рейтинг, который был составлен экспертами издания Bloomberg, включает в себя информацию от ВОЗ, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Россия в данном рейтинге оказалась на 95-м месте, а Украина в списке стоит на 93-м месте. При составлении списка «здоровых» стран учитывались данные об ожидаемой продолжительности жизни, о доступе населения к чистой воде. Также учитывались дополнительные риски для здоровья, такие как употребление табачных изделий, наличие лишнего веса у населения стран и риск летального исхода в результате передозировки наркотических веществ.

 Второе место в списке «здоровых» стран заняла Италия, а «бронзу» разделили Исландия и Япония. Высокие показатели по «здоровому» индексу эксперты отметили и у Швейцарии с Швецией, эти страны заняли четвертое и пятое места соответственно. Специалисты ООН прогнозируют, что в Испании, которая стала самой «здоровой» страной, к 2040 году продолжительность жизни будет составлять 86 лет. Как отметили пользователи Сети, рейтинг показывает, в каких странах люди имеют лучшие условия для жизни и какие государства стоит рассмотреть для переезда на постоянное место жительства.

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Автор - Анна Пушкина
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