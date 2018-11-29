В зоопарке Новосибирска поселились мангусты из Нидерландов

Сегодня, 14:35 \\ Общество

Сообщается, что зоопарк в Новосибирске теперь станет первым в России, где будут обитать карликовые мангусты. Раньше они жили в зоосаде города Утрехт в Нидерландах.

 Зоосад в Новосибирске является крупнейшим в России, и назван он в честь Ростислава Шило. Как рассказали сотрудники зоопарка, животных приняли очень радушно. Более того, для них специально подготовили их нынешнее место жительства заранее, стараясь создать условия, которые максимально приближены к естественным и к тем, в которых они привыкли жить, когда находились в другой стране.

Карликовые мангусты прибыли в зоопарк около недели назад. Дорогу животные перенесли отлично. По словам работников учреждения, в настоящий момент они уже почти адаптировались к новой обстановке и обживаются в павильоне «Тропический мир». Интересно, что представители этих животных отличаются большим любопытством, а также крепкими семейными связями.

 Карликовые мангусты – род млекопитающих из семейства мангустов. Они – самые маленькие представители своего вида. Привычное место обитания для них – восточная и южная Африка. В длину мангуста достигают около 20 сантиметров, а вес их может колебаться от 250 до 400 грамм. Питаются животные в основном насекомыми. Оттенки шерсти очень разнообразны, но чаще всего встречаются серые и коричневые. Однако иногда особи бывают и полностью черного цвета.

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Автор - Евгения Чернобаб
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