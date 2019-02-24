Джамалу раскритиковала адвокат за вопросы к Maruv о гастролях в России

Сегодня, 13:48 \\ Общество

Татьяна Монтян заявила, что победительнице «Евровидения-2016» следует «посмотреть на себя». Адвокат назвала певицу «двуличной», указывая на ее вопрос о гастролях в России, который она задала Maruv.

 Известно, что певица Maruv может представлять Украину на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019», однако, окончательное решение по этому вопросу еще не принято. После выступления конкурсантов на отборе, который проходил внутри Украины, член жюри Джамала – победительница «Евровидения-2016» задавала участникам вопросы относительно принадлежности Крыма.

 Кроме того, она спросила у Maruv относительно ее гастролей в России. Юрист Татьяна Монтян обрушила на Джамалу шквал резкой критики. Она напомнила, что артистка еще в 2009 году выступала на съезде «Партии регионов» по приглашению в то время еще кандидата в президенты Виктора Януковича. Потому требуя от Maruv отказаться от гастролей в России, член жюри национального отбора выглядит «лицемерно». По словам адвоката, которая раскритиковала певицу, Джамала тогда заявляла, что пела для людей «и спела бы сейчас, если бы пригласили на митинг».

Напомним, ранее стало известно, что ведущий телеканала NewsOne Макс Назаров в своем профиле заявил, что Джамала, несмотря на то, что она критиковала всех своих коллег, которые ездили выступать в Россию, сама была замечена на российских корпоративах.

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Автор - Евгения Чернобаб
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