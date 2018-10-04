В Риме прошел творческий конкурс «Русский след на карте Европы»

Сегодня, 10:59 \\ Общество

Благодаря деятельности добровольного объединения «Русское слово», среди подростков в возрасте 11-15 лет был проведен конкурс талантов.

 

Темой конкурса был выбран "Русский след на карте Европы". Ольга Русина рассказала, что еще ни разу конкурсы не проводили в таких масштабах. Творения детей приходили не только из Италии, но и из Франции, Ливана, Финляндии, Нидерландов, а также Молдавии.

Творческое соревнование происходит в четыре этапа, два проводятся письменно (историческое эссе и рассказ о приключениях русской мамы), "журналистское расследование" в формате видеорепортажа или слайд-рассказа и "творческий проект", где представляются театральные сцены. Каждая из работ посвящена художникам либо писателям из разных стран имеющим русские корни.

Дети рассказали о талантливых живописцах (Дмитриев-Оренбургский, Николай Дмитриевич, Кругликова, Елизавета Сергеевна, Леман, Юлий Яковлевич), а также писателе Тургеневе Иване Сергеевиче. В качестве приза предоставлена путевка в детский лагерь «Артек».

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