"Оскар уже не тот": пользователи сети раскритиковали победителей заветной премии

Сегодня ночью прошла церемония награждения премии "Оскар", артисты уже получили свои заветные статуэтки. Однако не все оказались удовлетворены результатами.

Получить заветную статуэтку – мечта любого актера. Ежегодно на церемонии награждения зажигаются новые звезды не только в области актерского мастерства, но и во многих других сферах. Однако всем угодить, как известно, нельзя. Поэтому каждый год появляются те, кого не устраивают результаты главной награды кинематографа США.

На этот раз большая часть критики обрушилась на победителей в номинациях «самый лучший фильм», «лучшая актриса второго плана» и «лучший актер второго плана». Несмотря на то, что сама торжественная церемония завершилась всего несколько часов назад, в сети уже успели как следует обсудить результаты.

Относительно «Зеленой книги», которая и получила главный приз, у многих возникли вопросы. Некоторые посчитали, что эта лента и вовсе не привносит ничего нового в мир кино, а лишь является повторением знаменитой картины «1+1»: «Посмотрел «Зелёная книга» - копия «1+1», только наоборот».

Другие отметили, что, по их мнению, сейчас награды получают только те фильмы, в которых показано угнетение темнокожих людей – острый для США вопрос. К таким картинам как раз пользователи и отнесли «Зеленую книгу», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», где заветную статуэтку получила Реджина Кинг, и даже «Черную пантеру».

Некоторых пользователей подобное возмущает: «Ох уж эти западные ценности», «Да, обмельчал Голливуд. По-настоящему хороших фильмов очень мало стало», «Оскар уже не тот». Также шквал критики и негодования обрушился и на Махершала Али, который получил награду за «лучшую мужскую роль второго плана» в том же широко обсуждаемом фильме «Зеленая книга».

Хотя здесь все же мнения разделились на два лагеря. Многим фильм очень понравился. Пользователи отметили, что картина демонстрирует не только проблему угнетения темнокожих людей, но и также остро ставит проблемы дружбы, семьи, одиночества, национальной идентичности, брака и многие другие. Поэтому награда у «Зеленой книги», по мнению большинства, вполне заслуженная: «Ну, так-то зелёная книга мне понравился - рекомендую к просмотру!»

Интересно, что многие раскритиковали «Оскар» ленты «Черная пантера», отмечая, что фильм совсем «никуда не годится». Однако единицы обратили внимание, что стоит все же внимательнее относиться к деталям. Картина получила награду не за «лучший фильм», а за костюмы, которые, по мнению большинства, действительно были на высоте. Поэтому прежде, чем критиковать, стоит подумать.