Список опасных пород собак с ограничениями по выгулу может появиться в России

В России хозяева собак опасных пород должны выгуливать своих питомцев следуя закону. Список, показывающий ограничения, разрабатывается Правительством Российской Федерации.

Российская кинологическая федерация внесла предложения в ведомства, которые разрабатывают список собак опасных пород. Данные предложения хотят ввести в дополнение к закону об ответственном обращении с животными.

Также Президент Владимир Голубев объяснил, что «опасные породы» являются некорректной формулировкой. «Она уже имеется, и мы с ней должны работать», - сказал Голубев.

С Госдумой правительства Российской Федерации очень активно работают и кинологи.

Эксперт указал, что закон имеет очень жесткие определения, которые предусматривают ряд ограничений по условиям выгула собак и их содержания. Они также попадут список.

Напомним, в декабре прошлого года вышел закон, который запрещает устраивать бои с участием собак, приводить в общественные центры, рестораны, запрещается отстрел животных и насилие над ними. Запрещено заводить собак опасных пород и диких животных проживая в жилых домах и на дачных участках. Также запрещено выгуливать собак без намордника и поводка.