В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за неправильную эвакуацию автомобилей

Сегодня, 09:14 \\ Общество

В Государственной думе разработали проект закона, по которому за неправильную эвакуацию автомобилей на штрафстоянку будет следовать наказание в виде крупного денежного штрафа.

Как сообщает «Интерфакс», соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ. Инициаторами по данному законопроекту выступил вице-спикер Игорь Лебедев и председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Разработчики законопроекта объяснили, что в настоящее время эвакуация автомобилей на штрафстоянку приобрела черты хорошо налаженного и прибыльного бизнеса. При этом сама эвакуация нередко проводится с грубыми нарушениями, а также проходит в «хлебных» местах, где небольшое количество парковочных мест, но большое количество автомобилей, например, возле государственных и муниципальных учреждений. А те места, где припаркованные машины реально мешают проезду и могут стать причиной ДТП, зачастую игнорируются.

В связи с этим парламентарии предложили ввести административные штрафы за нарушение порядка задержания автомобилей, включая отсутствие протокола и должностных лиц, которые принимают решение об эвакуации.

Сообщается, что нарушители, принявшие решение о задержании транспортного средства, могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. А работники, исполнившие их решение, должны будут оплачивать штраф размером от 5 до 50 тыс. рублей.

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