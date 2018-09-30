Мужчина бросил жену и ребенка ради «Дома-2»

Сегодня, 09:00 \\ Общество

На телепроекте разгорелась новая история. Ради популярности мужчина бросил свою жену с ребенком и уехал на «Дома-2». Когда его рассекретили он со скандалом покинул проект.

 

Мужчина из Башкирии решил отправиться на известное телешоу, чтобы построить свою любовь. На лобном он рассказал, что ему 30 лет, он восемь лет служит пилотом, несколько раз попадал в страшнейшие аварии.

Свободные девушки проекта были впечатлены новым участником, особенно его рассказом о посадке горящего самолета. Правда, недолго он ходил в статусе героя.

Однажды в редакцию «Дома-2» позвонили и шокировали сообщением о том, что Далер выдает себя за того, кем не является.

Героическая легенда Далера рухнула в один миг, как карточный домик. Он обычный грузчик, за штурвал самолета никогда не садился и «герой-холостяк» оказался дважды женатым.

Первый раз он женился на украинке, второй – на башкирке. От каждой жены у него имеется по ребенку. Ради участия в проекте он бросил вторую жену и ребенка.

Правду рассказала его теща, которая случайно увидела его в телепередаче. Также в редакцию позвонили и родственники из Украины.

Мужчина попал на проект загадочным образом. В ссоре с матерью она порвала паспорт Далера, но он сделал себе новый, где решил не указывать о своих женах и детях.

С громким скандалом и позором Далеру пришлось покинуть телепроект.

Сейчас он объявлен судебными приставами в розыск. После ухода с проекта «Дом-2» он исчез.

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