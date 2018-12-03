В Улан-Удэ построят мост через Байдонов ключ, подтопивший жилые дома

Сегодня, 08:31 \\ Общество

На днях администрация Улан-Удэ сообщила о своих планах на постройку моста через Байдонов ключ. Зимой, когда остальные реки перемерзают, он изменяет свое русло и способствует подтоплению надворных построек. Проходит ручей в Октябрьском районе Улан-Удэ поблизости с СНТ «Тепловик» и мкрн Забайкальским.

 

 

Руководитель администрации города Игорь Шутенков провел собрание с представителями администрации Октябрьского района, управлением по ЧС, а также комитетами гор. хозяйства и строительства. Эксперты решили, что после проведения гидрологического исследования необходимо будет незамедлительно поставить мост для перехода.

Въезд в город крайне проблематичен. Из трех ведущих в поселок дорог, две уже затоплены, а третья сложно проходимая. Несмотря на расчистку ото льда и подсыпку гравия, ручей продолжает разливаться. Во время разлития ключа, в город завозится грунт для насыпи. Строительство жилых домов в прилегающей зоне строго запрещено. Ситуация находится под постоянным контролем, вне зависимости от времени года.

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