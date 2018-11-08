«Нищета подкралась незаметно»: директор пообещала опозорить учеников за кражи

Сегодня, 08:09 \\ Общество

В интернете вовсю обсуждают учеников, укравших выпечку в школьной столовой.

 

Ситуация произошла в Челябинске, в одной из школ, где директор обвинила учеников старших классов в воровстве.

Накануне директор обсуждал с учащимися предстоявшую сдачу государственных экзаменов, но разговоры о ЕГЭ вылились в постыдную беседу о том, что ученики воруют булочки.

Разговор был записан на диктофон и уже успел буквально взорвать интернет. У многих пользователей аудиозапись вызвала множество обсуждений.

«Мне крайне омерзительно, простите за такое грубое слово, ловить одиннадцатиклассника за руку, который ворует выпечку или порции. Это называется «нищета подкралась незаметно», – говорила директор.

Также директор пояснил, что все кражи были запечатлены камерами, которые расположены еще и в столовой. На аудиозаписи женщина даже пригрозила «опозорить их вместе с родителями на все учреждение».

Аудиозапись вызвала обширное внимание со стороны публики. В комментариях данной записи некоторые не услышали ничего противозаконного в словах директора, других возмутило выражение «нищета подкралась незаметно». Пользователям показалось, что директор решил пристыдить ребят, которые не имеют деньги на обеды. Данную запись администрация учреждение официально еще не комментировала.

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