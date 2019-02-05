В Мосвкве отреставрировали усадьбу Тверитинова

Сегодня, 07:51 \\ Общество

Двухэтажному зданию 18 века в Колпачном переулке вернули исторический вид.

 В Колпачном переулке Москвы провели реставрационные работы над усадьбой аптекаря Дмитрия Тверитинова. Он жил и работал в петровские времена. Сам дом сначала принадлежал боярскому роду Онучиных, которые продали его Тверитинову. В архитектурном плане усадьба принадлежит к стилю барокко. В нынешнем виде постройка появилась во второй половине 18 века, когда ей владел купец Тембоз. Данная информация опубликована на официальном портале мэра столицы.

По словам Алексея Емельянова, который является главой Департамента культурного наследия города, над усадьбой в Колпачном переулке проведены противоаварийные работы, а также работы над внешним видом. Специалисты устранили все трещины в стенах, отремонтировали металлическую крышу, очистили фасад от пыли и грязи, устранили неполадки с водостоком. «Постройка за свою историю несколько раз перестраивалась. Для того чтобы дом уберечь от разрушения, нужно будет проводить восстановительные работы в будущем», - добавил Алексей Емельянов.

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Автор - Антон Словацкий
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