«Сексуальная» коала была запечатлена в Австралии

Сегодня, 07:07 \\ Общество

В социальных сетях быстро распространилась фотография сумчатого животного. Британский фотограф считает себя счастливчиком, так как ему удалось сфотографировать интересную коалу.

 

Коалы очень милые и смешные животные с большими лохматыми ушками, они так популярны среди жителей Австралии, что стали одним из символов этой страны.

Росс Лонг рассказал, как ему удалось сделать снимки. Он увидел животное в австралийском лесу в штате Квинсленд. Во время своего путешествия Лонг наткнулся на самца коалы, которая позировала на дереве, сумчатое вовсе не боялось и наблюдало за ним. Фотографу ничего не оставалось, как начать фотографировать интересное животное.

 

«Коала была круче, чем вечер пятницы, проведенный за просмотром сериалов», - поделился Лонг.

Также он рассказал, что самец сидел не двигаясь, будто понимал, что его фотографируют и словно позировал. Такой позой, в которой застал фотограф, самец пытался привлечь самок.

Пользователи в сети уже прозвали коалу «сексуальной» из-за интересных поз и милого выражения мордочки.

Ранее в одном из зоопарков штата появилась на свет редкая коала, она белого цвета. Администрация вместе с посетителями решили придумать имя маленькому пушистику.

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