Ручка и автограф Гагарина уйдут с молотка во Франции

Аукционный дом Cazo выставит перьевую ручку первого в мире космонавта Юрия Гагарина, а также лист с текстом, написанным им лично. Черная ручка со вставками желтого металла выполнена в виде ракеты, закрепленной на черном цоколе.Стоит отметить, что данный лот, включающий в себя перьевую ручку в виде ракеты и адресованное Гагариным советским морякам и речникам поздравление, оценили в 15-20 тыс. евро.

Также на аукционе предоставляется лот с 12 фотографиями космонавта, на которых запечатлен сам Гагарин, его жена Валентина, а также их дочери, Елена и Галина. Фото сделаны 24 марта 1968 года – ровно за три дня до его гибели. Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость.

Всего на аукционе представлено 29 лотов. Это книги, фотографии, газеты, связанные с историей белого движения, сборники футуристов, памятное кольцо в честь 200-летия лейб-гвардии казачьего полка и неизвестная ранее фотография фаворита императора Николая II и его семьи Григория Распутина. Торги проводятся онлайн и завершатся 3 марта.

В июне прошлого года на острове Бендор на юге Франции, где в 1965 году отдыхал Юрий Гагарин, в его честь открыли мемориальную доску.