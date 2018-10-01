«Горит» озеро Марьинка в селе Шумашь

Сегодня, 05:23 \\ Общество

24 февраля 2019 года рыбаки, общественники, сотрудники регионального Рыбнадзора, а также местные жители вышли на лед, чтобы прорубить «ледяную крышку» на озере.

 

На озере Марьинка Рязанского района проводили мероприятие по спасению обитателей водоема. Из-за толстого слоя льда рыбе не хватает воздуха, она задыхается и начинается замор.

Аналогичная ситуация произошла пару недель назад на озере Велье, расположенного в поселке Алеканово. Не прошло и пары дней, как браконьеры выловили практически всех обитателей, находящиеся в водоеме. В таком случае, если прорубь хорошо прикрыть, то при ночных морозах она не застынет.

Со слов экспертов, февраль и март являются самыми губительными для жителей водоемов. Потому как это время гниения водорослей,кислородав воде практически не остается. Ситуация усугубляется ещё и тем что в самые морозы застывают полыньи и промерзают до дна маленькие ручьи и речки, впадающие в "заморный" водоём, которые являются основными поставщики кислорода.

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