Ведьма Алена Полынь будет судиться с Виталием Милоновым

На пресс-конференции, по вопросу запрета «оккультно-магического характера» случился инцидент между Виталием Милоновым и Аленой Полынь.

В процессе слушания политический деятель предложил девушке угадать, чье фото лежит в конверте, но ведьма отказалась. Полынь заявила, что Милонов назвал ее шарлатанкой, а также высказался что девушка ест детей, сообщив, что необходимо надеть на нее наручники.

Теперь ведьма требует от парламентария компенсацию в размере 1 рубля. Сам политик высказался, что раз уж ведьма решила обратиться к российскому законодательству, значит не очень то и верит в свои темные силы. Также Милонов призвал соотечественников к тому, чтобы выдать девушке осиновый кол, чтобы после прекращения жизни на земле соратники вбили его, чтобы она не обернулась нежитью.

Также девушка сообщила, что что это уже не первый суд с депутатом. Ранее она подавала в суд на канал «Россия 24», в ходе эфире которого Милонов оскорбил ведьму, назвав ее аферисткой.