Как иностранцы закаляются в российских клиниках

Сегодня, 02:24 \\ Общество

Медицинский институт имени Г.Р Державина Тамбовской области разработал и протестировал методику интеграции иностранных студентов в медицинское волонтерство. Вуз принял около 600 мед волонтеров, большая часть – это студенты из-за рубежа.

 

Старт этого проекта произошел в сентябре 2018 года. Ничего подобного ранее предложено не было. Для российских поликлиник это абсолютно новый опыт. На данный момент вуз предлагает методические рекомендации для применения подобного опыта в других медицинских вузах страны.

Специалисты считают, что для муниципальных клиник это будет весьма полезным нововведением. Часто там не хватает лишних рук, способных на несложную работу, будь то помощь при разборе графика приема или же измерение давления.

На официальном форуме было выявлено, что в социально-значимые проекты согласны присоединиться 90% студентов из зарубежных стран. Многие студенты стремятся к получению знаний, потому волонтерство поможет получить им как знания, так и необходимый опыт. Это касаемо как русских, так и иностранных студентов.

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