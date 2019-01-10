В Версальский дворец с опозданием на 350 лет доставят кусок мрамора

Сегодня, 01:49 \\ Общество

Пропавший в XVII веке кусок красного мрамора был найден рабочими, при добыче песка в карьере при департаменте Од на юге страны.

 

Французские мраморщики признали в нем утерянный около трех с половиной веков назад заказ и пообещали реализовать его доставку по назначению. Причина пропажи груза до сих пор неизвестна. По предварительным данным этот блок был необходим для создания 12 мраморных колонн в часовне при дворце.

Затерявшийся во времени мрамор в Париж решили транспортировать весьма необычным способом. Для его перемещения будут использованы лишь технологии, доступные в конце XVII века. Заказанный 350 лет назад блок решено отвезти на лошадях к Южному каналу через юг Франции, затем по водному пути в Нормандию, откуда его привезут в Париж по течению Сены.

По крупным городам пройдут маскарадные шоу, лекции о строительстве Версальского дворца, а также быте французов той эпохи. Судя по предварительной оценке специалистов, на весь путь ценного груза уйдет около 4-5 судоходных сезонов, а именно до 5 лет.

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