В США НЛО попал на камеру во время прямой трансляции NBC из Кливленда

Известный уфолог Скотт Уоринг снова переполошил сеть. На этот раз он заявил, что корабль представителей внеземных цивилизаций попал на камеру в прямом эфире и опубликовал ролик, подтверждающий это.

Уфолог заявил, что диктор совсем не обратил внимание на то, что происходит в небе. А в это время в кадре в момент прямой трансляции NBC из Кливленда, по словам Уоринга, появился НЛО. Информацию об этом инциденте эксперт разместил у себя в блоге, куда помещает все известные ему свидетельства существования инопланетян.

Интересно, что сначала специалист предположил, что просто стал свидетелем запуска ракеты. Однако позже он узнал, что в этот день никакие запуски не проводились. Тогда уфолог решил разобраться. Он увеличил изображение и настроил контрастность и резкость. В результате выяснилось, что в кадр залетел объект, имеющий, как указал Скотт Уоринг дискообразную форму. При этом объект не имеет ни огней, ни пропеллеров, ни крыльев, по которым его можно было бы к аппарату, изготовленному на Земле.

Уфолог заметил, что это очередное доказательство существования пришельцев. Более того, он убежден, что этот факт свидетельствует о постоянном наблюдении за человечеством представителями внеземных цивилизаций. Эксперт заявил, что этот факт уже больше нельзя игнорировать.

Напомним, ранее специалист опубликовал у себя в блоге информацию и соответствующие доказательства того, что НЛО сканировал данные самолета, следующего впереди него. Объект сначала как будто зависает над воздушным судном, после производит странные и непонятные манипуляции, а затем резко взлетает вверх.