Жителей Петербурга попросили помочь бездомным жетонами на метро

Представители благотворительной организации «Ночлежка» попросили граждан Петербурга поделиться своими жетонами на метро с теми, кто не может себе их позволить. Сейчас по городу разместили копилки для удобства сбора.

В организации объяснили необычную просьбу. Дело в том, что Северная столица – очень большой город. Иногда добраться из одного места до другого крайне затруднительно даже для граждан, у которых есть дом и деньги на жизнь. Однако бездомным в этом плане гораздо сложнее. Чаще всего им приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы попасть с работы в «Ночлежку».

Кроме того, по словам участников организации, иногда людям необходимо решать вопросы с восстановлением документов. Для этого также необходимо посещать большое количество инстанций. При этом бездомным нужно получать квалифицированную медицинскую помощь, если они в ней нуждаются. Добраться до больницы тоже непросто, объясняют представители «Ночлежки». До первой заработной платы у людей денег не будет, поэтому им нужна помощь. Сообщается, что все желающие могут поместить жетоны в копилки, которые расположены в разных уголках города на Неве. Также их можно привезти в приют на Боровой, 112 Б.

Представители организации рассказывают, что жители Петербурга действительно помогают жетонами на метро, но этого на данный момент недостаточно. Ежедневно в «Ночлежку» обращаются до 70 человек, которым нужна помощь. На всех не хватает.