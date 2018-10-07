Рак и язва: Кофе и чай натощак могут спровоцировать смертельные заболевания

Учёные утверждают: даже самые полезные продукты, такие как овощи и фрукты, могут вызвать серьёзные заболевания, если питаться ими не в то время. Так, чай и кофе, выпитые натощак, могут привести к язве и даже раку желудка.

Российские врачи рассказали, какие продукты не подходят для утреннего приёма. Список возглавили любимые напитки россиян – чай и кофе. По словам специалистов, из-за высокого содержания в них кофеина в организме вырабатывается желудочный сок. Это может послужить причиной многих заболеваний брюшной полости, таких как гастрит и язва, которые, в свою очередь, могут перерасти в рак. По статистике, от рака желудка ежегодно умирает 12% мужчин и 10% женщин, а частотность перехода язвы в рак по различным оценкам составляет от 2 до 12%.

В числе продуктов, от которых следует отказаться на завтрак, находится также йогурт. Он может вызвать колющие ощущения в области живота, отмечают учёные. Нежелательно и употребление с утра апельсинов и других цитрусовых. Вы, наверное, и сами замечали, что после стакана чая с лимоном, выпитого на голодный желудок, практически моментально возникает тошнота. Кстати говоря, отказаться следует и от сока, который с высокой долей вероятности поднимет уровень сахара в крови. Под табу для утреннего приёма пищи попали и некоторые овощи, к примеру, шпинат, капуста и зелёный лук. По словам экспертов, завтрак, в котором присутствуют названные овощи, может обернуться вздутием живота и метеоризмом.