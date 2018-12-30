Минприроды планирует запретить россиянам держать дома медведей и пауков

Также в список запрещенных к содержанию животных попали другие представители фауны.

На сайте правительства РФ размещен документ, который был составлен Министерством природных ресурсов и экологии. В постановлении указан список животных, содержание которых частными лицами планируется запретить.

Под запрет попадут крупные животные, взрослые представители которых весят больше 20 кг. В список вошли представители семейств медвежьих и кошачьих, морские животные и млекопитающие. Также запретят содержать в домашних условиях ядовитых пресмыкающихся, скорпионов и пауков.

Исключением могут оказаться те животные, которые были спасены людьми при возникновении опасных для жизни хищников условий. При таких обстоятельствах допускается временное их содержания до наступления выздоровления.

Законопроект не распространится на россиян, которые приобретут подобных животных в зоомагазинах до 1 января 2020 года. Также разрешается содержание некоторых представителей фауны на земельных участках, которые принадлежат их владельцам.