«Отказались убираться, но я справлюсь». Пермская пенсионерка, завалившая мусором квартиру до потолка, разбирает завалы сама

Сегодня, 05:40 \\ Общество

Сотрудники управляющей компании и волонтеры отравились, помогая разгребать пенсионерке мусор в квартире, которую она завалила до потолка, стали оказывать помощь реже. Теперь пожилая женщина вынуждена сама выносить мусор.

 

Совсем недавно пенсионерка из Перми прославилась на весь интернет. Поживающие дома по улице Крупской 43, стали жаловаться на свою пожилую соседку, из-за которой в подъезде стоит противный запах, а также разбегаются крысы и тараканы. Оказалось, что бабушка завалила квартиру помоями.

 

Через несколько дней сотрудники и волонтеры бросились на помощь пенсионерке и жильцам дома. Они помогали убирать мусор из квартиры, но помощь продлилась недолго. Спустя пару дней помощники отравились ядовитыми парами, которые находились в квартире. С того момента пенсионерку реже стали посещать. Однако с помощью работников мусора стало меньше.

«Отказались у меня убираться, но я и сама справлюсь», - сказала бабушка, - в день выбрасываю несколько пакетов мусора», - пояснила она.

Женщина очень воодушевлена планами о ремонте своей квартиры. Она будет добиваться, чтобы ей провели газ и свет.

«Я уже плиту новую купила, скоро привезут. На холодильник собираюсь копить», - делится Валентина Александровна.

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