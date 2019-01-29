С подачи Сергея Собянина в московских школах создадут около 30 ИТ-классов

Столичным школьникам станет доступна возможность изучения информатики на продвинутом уровне. Этому поспособствует реализация инициативы мэра Сергея Собянина, предложившего открыть на базе местных школ классы информационных технологий. Об этом проинформировал сайт московского мэра.

В общей сложности в рамках реализации проекта появится порядка тридцати IT-классов. Начало их работы запланировано на первое сентября в прошедших конкурсный отбор школах. Целевая аудитория — десятиклассники, а курс будет рассчитан на два года. Ряд крупных вузов страны и IT-компаний станут партнерами проекта и разработчиками IT-программ для таких классов. Сергей Собянин отметил, что обучение в таких классах позволит школьникам пройти качественную предпрофессиональную подготовку.

Как рассказал руководитель московского Депобразования Исаак Калина, три года назад в городе начали проводить олимпиаду «Новый учитель для новой информатики». Прошедшие в ее рамках отбор педагоги получают надбавку к заработной плате — порядка 30000 рублей, — уточнил министр.







