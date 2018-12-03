Лошак: коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа надо чаще объединять

Сегодня, 11:01 \\ Общество

В государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина предложили чаще объединять свои коллекции с Эрмитажем, самым крупным и одним старейших музеев во всей России. Об этом в телепередаче «На ночь глядя» на Первом канале сообщила директор Пушкинского музея Марина Лошак.

 

Французские учредители сообщили, что идеей об объединении собраний Щукина для публичных выставок их заразил внук знаменитого исторического консультанта выставок Делок-Фурко около четырех лет назад.

Лошак отметила, что в Пушкинском музее представят экземпляры из коллекции Ивана Щукина, в то время как в Эрмитаже будет проведена выставка не менее известного антиквара Ивана Морозова. Показ двух этих замечательных экспозиций осуществится в России одновременно.

Следует напомнить, что конфликт между музеем имени Пушкина и Эрмитажем созрел еще в далеком 2005 году, когда Эрмитаж отказался возвращать "на родину" знаменитые частные собрания Щукина и Морозова.

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