Сеть взорвало видео танцующей "беременяшки" за два часа до родов

Сегодня, 10:41 \\ Общество

Беременная американка всего за несколько часов до родов решила исполнить зажигательный танец. Видео соответствующего содержания оказалось доступным в Сети и стало очень популярным.

Алисия решила не обращать внимания на схватки и вместо того, чтобы лежать в родильном блоке, отправилась в коридор танцевать. Медсестры дали на это добро, а муж будущей мамы всецело ее поддержал. Интересен тот факт, что через некоторое время к танцующей Алисии присоединились сотрудники роддома.

Обычно движение перед родами ускоряет процесс, но в случае с Алисией все было с точностью до наоборот. Беременная женщина рожала дочь Тэйтум в течение 30 часов. После родов она поделилась своими ощущениями от общего процесса родов и самого танца на странице в Instagram. Многие американские издания были вдохновлены танцем веселой мамы.

Кстати говоря, данная практика уже не является редкостью. Женщины из разных стран мира часто публикуют видео данного содержания. Например, не так давно было опубликовано видео, на котором женщина из России энергично танцует. Примечательно, что российские пользователи Сети не очень приветствуют подобное, на нее тут же посыпались гневные комментарии.

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Автор - Алевтина Сергеева
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