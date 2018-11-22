Жители Екатеринбурга устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

Рэпер провел мероприятие в честь открытия своего очередного ресторана.

Тимати известен не только как музыкант и продюсер, но и как успешный бизнесмен. Ему принадлежит сеть ресторанов по продаже бургегров Black Star Burger. В чсеть открытия очередного такого заведения в Екатеринбурге рэпер устроил развлекательную программу с раздачей бесплатных бургеров.

Этот ресторан был открыт в уральской столице еще в декабре прошлого года, однако спустя два месяца его владелец решил устроить официальную презентацию заведения. В честь этого Тимати 21 ферваля раздал жителям города тысячу бесплатных бургеров. Эта раздача спровоцировала массовую давку среди желающих.

Бурегры раздавали со сцены, на которую приглашали по 5-6 человек. Особая давка наблюдалась в первых рядах толпы. Охранники едва сдерживали массу людей. К счастью, никто не пострадал.

Екатеринбуржцев возмутил тот факт, что для проведения мероприятия было перекрыто движение по улице Вайнера где расположен ресторан.

Сеть ресторанов быстрого питания Black Star Burger была открыта Тимуром Аюнусовым (Тимати) в 2016 году. В данный момент по всей России открыто более десяти таких заведений.