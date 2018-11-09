В Роскачестве занялись исследованиями коньяка

Сегодня, 10:00 \\ Общество / От редакции

Эксперты организации определились с качественными марками данного напитка, и рассказали россиянам, как правильно выбрать коньяк.

 Роскачество провело тестирование коньячных напитков, представленных на прилавках российских магазинов. Только одна отечественная торговая марка заслужила высоких оценок специалистов. Остальные четыре «отличника» являются представителями французского производства. Кроме того, в Роскачестве поделились секретами по выбору настоящего коньяка.

Как и с любым товаром, прежде всего, эксперты советуют читать информацию на этикетке. Тут должен указываться адрес производства и дата. Чем больше выдержка коньяка, тем более насыщенный у него вкус и аромат. В Роскачестве высчитали, что при правильном производстве этого алкогольного напитка, а также при соблюдении всех норм с акцизами, минимальная стоимость полулитровой бутылки должна составить 450 рублей. Все, что имеет более низкую цену должно настораживать. Кроме этикетки и стоимости следует обращать внимание на цвет напитка. Если коньяк светлый – его выдержка не большая. Исходя из этого, стоит избегать бутылок, у которых этикетка говорит о молодом коньяке, а цвет содержимого напоминает гречишный мед.

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Автор - Антон Словацкий
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