Феминистки выступили против рукопожатий с мужчинами

Пользователь российского сегмента Twitter подняла тему рукопожатий с мужчинами. Феминистки выступили против этой традиции. Основная причина – гигиена.

Пользователь, зарегистрированный в соцсети под ником OlgaZju, сообщила, что в равноправии есть один значительный недостаток. Феминистки добились много. И теперь наравне с мужчинами им приходится приветствовать собеседника рукопожатием. Однако в этом есть минус.

По мнению автора поста, мужчины приветствуют женщин рукопожатием, чтобы они не обиделись. Но это не самое страшное. «Я скриплю зубами и терплю, а в это время думаю, огосподи, мыл ли ты руки после туалета», - пишет далее OlgaZju.

Феминистки поддержали мысль автора. Многие признались, что думают о том же в момент рукопожатия: «каждый раз думаю о том же»; «ужасно не люблю здороваться за руку. Зачем это вообще делают? Каменный век давно закончился».

Однако мужчины не стали молчать. Они отметили, что есть места, где скопление бактерий должно волновать больше, нежели чужие руки. А также мужчины напомнили, что девушки тоже посещают туалет:

«мужики, с которыми вы ручкаетесь, в том же положении. откуда они знают, мыли ли вы руки»;

«а девушки пользуются уборной бесконтактным способом или всегда руки моют после посещения уборной? И открывают двери исключительно через одноразовые платки?».

Феминистки парировали нападки тем, что оснований для обвинений в их адрес о несоблюдении гигиены гораздо меньше. Более того, девушки не являются инициаторами рукопожатий.