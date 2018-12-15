Фанаты Анны Чиповской пришли в неописуемый восторг от вокала девушки.

31 летняя актриса продемонстрировала свои вокальные данные в эфире программы «Вечерний Ургант». В настоящее время поклонники актрисы озадачены поисками музыкальных записей Чиповской по всему интернету. Толчком к этому послужило произведение "Black Swan", предоставленная Анной вместе с молодой исполнительницей Манижей в телепередаче Ивана Урганта.

Для большинства фанатов стало приятным сюрпризом то, что исполнительница одной главных ролей в популярном сериале "Оттепель" не только превосходная актриса, но и то, что их любимица вообще умеет петь, да еще так искусно. Давно известно, что Анна является дочерью известного музыканта, потому музыка у нее в крови.

Причем многочисленные друзья, которые имели возможность оценить вокальные данные Чиповской, неоднократно намекали ей на то, что неплохо бы найти таланту практическое применение. Впервые Чиповская выступила в 2016 году в рамках театрального фестиваля «Золотая маска». В настоящее время актриса часто появляется на светских мероприятиях.