Ангел Victoria’s Secret перепутала Россию и Украину

С известной американской моделью Эмили Ратаковски произошел конфуз. На своей странице в Instagram девушка опубликовала обложку журнала, для которого она снималась. И все бы ничего, если бы молодая особа не перепутала Россию и Украину. Съемки велись для украинской версии журнала Harpers Bazaar, однако модель перепутала страны, подписав свой пост как Harpers Bazaar Russia.

Фанаты девушки разделились на два лагеря. Одни считают, что скорее всего она не сильна в географии. Иные предположили, что виной всему ее невнимательность, вероятно модель не совсем поняла, для какой именно версии издания были организованы съемки и отметили, что украинские поклонники не простят ей такой оговорки.

"Даже Эмилия не знает о существовании Украины", - гласит комментарий одного из поклонников звезды.

В защиту Эмили Ратаковски можно сказать, что ни одного украинского слова на обложке нет. Единственное, что указывает на то, что журнал украинского происхождения - это штрихкод. Но как его правильно читать, знают не многие.