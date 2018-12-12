«Левая машина Путина, правая – Кадырова»: мошенники Самары освоили новый способ заработка

Жители Самары обсуждают в Сети новый способ заработка, который освоили местные мошенники. С помощью цепи и замков блокируются ручки двух соседних автомобилей. Фотоотчет очевидцы опубликовали в сообществе «Пикабу.ру», где предположили, что того, чтобы найти мошенников левая машина должна принадлежать Путину, а правая – Кадырову.

В Самаре автовладельцы пострадали от нового вида заработка мошенников. Металлическая цепь крепится двумя замками с каждой стороны к ручкам дверей двух соседних транспортных средств. При этом прилагается записка, в которой указывается, куда необходимо перевести 5 тыс. рублей, чтобы взамен получить сообщение с координатами места, где находится ключ.

Также в записке уточняется, что в случае неуплаты или обращения в полицию – «сожгём колымагу».

Жители Самары дали много советов пострадавшим о том, как избавиться от замков и цепи без уплаты денег мошенникам. Основным способом избавления от оков, по версии пользователей сообщества, стал болторез. Некоторые даже поиронизировали насчет того, что мошенническая схема заработка принадлежит продавцам данного инструмента:

«хитрый план продавцов болторезов?»;

«можно палатку открыть неподалеку «болторез в аренду на 30 минут - 1000р».

Также самарцам советовали не переводить деньги по указанному номеру, так как, вероятнее всего, отследить движение финансов не представится возможным:

«там обычно левый киви-кошелек, зареганый на левую симку, вставленную в левый телефон. для того, чтобы менты по таким вводным кого-то нашли, левая машина должна принадлежать Путину, а правая – Кадырову».