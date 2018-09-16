Папа Римский назвал «друзьями дьявола» обвинителей Церкви

В Ватикане 20 февраля этого года Папа Франциск не лестно отозвался о лицах, упрекающих Римско-католическую церковь. Он прозвал их побратимами и сородичами дьявола.

На своем выступлении Папа заявил, что граждане, по всей жизни осуждающие церковь значатся ни кем иным, как «двоюродными братьями нечистого». Он упомянул, что в библии «главным обвинителем» служит дьявол. "позволительно молвить о проблемах, чтобы решить их, но делать это с любовью, иначе это — дело дьявола", — сделал вывод Папа.

Разъяснение поступило накануне консилиума католических иерархов, на котором обсуждается противостояние с подрывающим влияние Церкви злоупотреблением католического духовенства. В качестве противоположного примера понтифик привёл святого падре Пия, любившего Церковь как "невесту Христову" со всеми её изъянами. Также было сообщено, что за границами Ватикана собрались люди, которые пострадали от дурного обхождения католическими священниками. Они раздосадованы уклонением понтифика от личной беседы с пострадавшими от беззакония.

В декабре прошлого года Папа сказал, что Римско-католическая церковь не станет более утаивать преступные деяния священников-педофилов. Он, дал слово, что Церковь будет способствовать тому, чтобы каждый, кто осуществил такое согрешение, был предан в руки правосудия.