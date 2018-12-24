В Москве на 37-м году жизни умерла актриса из «Глухаря»

В течении нескольких последних лет своей жизни Дарья Егорычева была вынуждена бороться онкологией. Актриса умерла в ночь на 21 февраля, рассказали в окружении женщины.

В Москве умерла актриса из «Глухаря». На 37-м году жизни скончалась Дарья Егорычева, сыгравшая небольшую роль в сериале с Максимом Авериным в главной роли. О причинах смерти актрисы пока что не сообщается. По данным, у нее был рак.

У актрисы нет детей, замужем она не была. Перед своей смертью Егорычева часто посещала церковь. Вероятнее всего, онкология стала серьезным испытанием для актрисы, поэтому она решила обратиться за помощью к своей вере.

Дарья Егорычева родилась 13 мая в 1981 году. Она получила образование в ГИТИС и выступала на сцене Театра Маяковского. Также она работала в театре «У Никитских ворот». С 2002 года актриса стала играть не только в театре, она также начала исполнять роли в фильмах и сериалах. В телесериале «Темная ночь» она сыграла эпизодическую роль Аллы, а в «Глухаре» она играла Ирину. Также Егорычева снималась в сериале «Тайны института благородных девиц».