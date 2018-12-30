Эксперты назвали бюджетные российские курорты для празднования 23 февраля

Информацию предоставил портал для бронирования жилья. Эксперты опирались на данные о бронировании отелей на период с 22 по 24 февраля.

Эксперты назвали самые подходящие бюджетные российские морские курорты для празднования 23 февраля (Дня защитника Отечества). В пятерку лучших вошли крымские населенные пункты Феодосия и Евпатория. В список попали также города Краснодарского края, такие как Анапа и Ейск. Бюджетно отдохнуть на курорте эксперты также предлагают в Ставрополье: в Минеральных Водах и Пятигорске. Все перечисленные курорты отлично подходят для того, чтобы отметить 23 февраля.

Эксперты также озвучили примерные суммы, которые понадобятся людям на российских курортах на 23 февраля. Так, отель в Анапе обойдется до 900 рублей за сутки. Евпатория и Ейск возьмут за гостиницу чуть больше – ровно 900 рублей за день. Далее в списке бюджетных курортов значится Пятигорск – там за остановку в отеле на сутки нужно заплатить около 1 тыс. рублей. Самым дорогим среди бюджетных российских курортов оказалась крымская Феодосия – аренда жилья обойдется в 1 ,2 тыс. рублей, как сообщает портал Tvil.ru.

Ранее сообщалось о том, что женщины склонны брать средства взаймы, чтобы порадовать близких мужчин подарками на 23 февраля.