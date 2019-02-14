Такие результаты получила микрофинансовая организация «SmartCredit».

«SmartCredit» провели исследование и выяснили, что женщинам приходится влезать в долги ради подарков мужчинам на 23 февраля. Эксперты сравнили показатели займов в прошлом году и в этом. В текущем месяце 81,1 тысяча россиянок воспользовалась услугами микрофинансовых организаций, чтобы взять в долг средства на подарки. Этот показатель вдвойне превышает цифры прошлого года.

Суммы долга на 23 февраля, как отмечают эксперты, выросли на 15%. Так, в прошлом году женщины нуждались в 9,7 тыс. рублей на подарки мужчинам на 23 февраля, а в текущем месяце эта сумма возросла до 11,3 тыс.рублей. Для женщин, как выяснили специалисты, характерно заранее думать о подарках на 23 февраля. Подготовка начинается приблизительно за две недели до торжества. С 10 по 20 февраля женщины влезают в долги чаще всего в поисках подарков для мужчин.

Чаще всего влезают в долги женщины в столице и области. На втором месте по частоте займов ради 23 февраля расположился Санкт-Петербург. Тройку городов-лидеров замыкает Екатеринбург.

Ранее стало известно, что в столичном метрополитене мужчинам в честь 23 февраля окажут базовые услуги барбершопа, а также преподнесут в подарок носки. Эксперты в свою очередь напомнили о самых популярных подарках на праздник.