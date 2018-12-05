20% россиян недовольны своей зарплатой

Опрос был проведен сервисом Rabota.ru. В результате удалось установить, что каждый пятый гражданин России недоволен уровнем своей заработной платы и хотел бы его увеличить.

Выяснилось, что большинство россиян устраивает их рабочий график, в котором приходится ежедневно работать, а также у населения нет претензий местоположению организации и ее стабильности. Однако уровень дохода вызывает много вопросов. В20% граждан, а это немало, считают эксперты, абсолютно не удовлетворены зарплатой.

43% респондентов признались, что им нравится распределение времени работы и отдыха в течение дня. Почти половина опрошенных призналась, что находятся в отличных рабочих отношениях со своим начальством и довольны, как руководство организует рабочий процесс. Однако интересно, что гражданам совсем не нравится соцпакет и нематериальные бонусы, которые им предлагают работодатели. Около 30% пожаловались на этот важный фактор.

Сообщается, что исследование было проведено с 31 января по 6 февраля в 2019 году. Участники опроса достигли 18 лет и имеют постоянное место работы. Общее количество респондентов составило 4 тысячи человек. Оценки можно было выставлять по пятибалльной шкале.