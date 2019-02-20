Посетителей Эрмитажа эвакуировали после сообщения о минировании

Лжеминеры сорвали бесплатный день в музее.

21 февраля в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга проходит бесплатный день. Однако посещение ценителями искусства музея было прервано анонимным сообщением, в котором неизвестные сообщили, что здание заминировано.

Сообщение пришло от неизвестных на электронный почтовый ящик Эрмитажа. После тревожного известия посетители персонал музея были эвакуированы в срочном порядке, а здание проверяли на наличие взрывчатых веществ.

Также 21 февраля в Петербурге поступил ряд сообщений о «минировании» административных зданий и учебных заведений. После сообщения анонимов в этих заведениях была проведена эвакуация.

В последние шесть дней в Санкт-Петербурге наблюдается повышенная активность лжеминеров. Из-за сообщений неизвестных эвакуации подвергались школы, университеты, колледжи, торговые центры и прочие здания. Чаще всего злоумышленники отправляют письма на электронные адреса, подписываясь именем президента Российской Федерации.