Forbes назвал вторую женщину-миллиардера в России

Известно, что первой женщиной-миллиардером является Елена Батурина. Она владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями Газпрома и Сбербанка. Второй стала Татьяна Бакальчук.

Владелица известного интернет-магазина Wildberries стала второй женщиной в России, которая обладает миллиардным состоянием. Известно, что стоимость Wildberries в 2019 году достигла 1,2 миллиарда рублей, поэтому Forbes и назвал ее миллиардером. В прошлом году Татьяна впервые была включена в список самых богатых людей России. Тогда ее состояние оценивалось в 600 миллионов рублей. Сейчас оно выросло в два раза.

Бакальчук основала свой бизнес в далеком 2004 году вместе с мужем. Образование ее далеко от продаж и предпринимательства. Татьяна преподаватель английского языка. В самом начале пути супруги продавали различные товары из каталогов Otto и Quelle, однако, бизнес пошел в гору, постепенно ассортимент расширялся, и сейчас на сайте представлены самые разные категории товаров. В рейтинге самых дорогих компаний Рунета ее дело занимает 4 место. Известно, что ежемесячно на сайт заходят около 60 миллионов человек.

Пользователи в сети уже прокомментировали новость о появлении еще одной женщины-миллиардера в стране. Очень многие искренне порадовались за Татьяну Бакальчук, отметив, что она смогла всего добиться своим собственным трудом: «И не жена депутата!», «Молодцы, что тут сказать. Главное теперь чтобы этот налаженный бизнес не отжали, что в нашей стране не редкость», «Она – молодец. Сделала себя сама. Не успешная предпринимательница-жена крупного чиновника».

Известно, что возглавляет рейтинг самых дорогих компаний Рунета «Яндекс» бессменно уже несколько лет. Следом за ним эксперты расположили Mail.ru Group (сайты mail.ru, а также социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»).