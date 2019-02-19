Детям запретили брать телефоны в столовую после инцидента со "щупальцами" в супе

Блюдо со странным ингредиентом подали в средней школе Югамыша (Курганская область), после чего в сети разгорелся настоящий скандал. Родители были возмущены тем, что дают на обед школьникам.

Историю продолжают бурно обсуждать в социальных сетях. При этом, она получила свое продолжение. Пошли слухи, что после инцидента со "щупальцами" в супе детям запретили брать в столовую свои телефоны. Согласно информации, которую предоставил источник, сделано это было с той целью, чтобы учащиеся больше не фотографировали еду, которую им дают. Дети жаловались родителям, что этого требуют классные руководители, они же и ругают за непослушание.

Многие пользователи сети были ошеломлены данной новостью. Они стали высказываться за то, чтобы в школах начали устанавливать камеры слежения. Таким образом можно было бы отследить и отношение учителей к школьникам, и то, чем их кормят. "А вот я наоборот за то, чтобы по всей школе, по всем кабинетам понатыкать камер! Я хочу видеть - учитель доводит ребенка или класс неугомонный. И чем их кормят", - писал один из них. Его поддержали и другие.

"Как обычно в этой стране. Виноваты не те, кто несъедобное д***мо в тарелки детей кладет, и не те, кто должен проконтролировать его отсутствие в тарелках, а дети, сфоткавшие его. Ну и родители, понакупившие им смартов. Кстати, странно, что на них ещё в суд не подали и опеку не натравили", - последовала уж совсем негативная реакция.

Также в материале СМИ рассказывалось о разделении в питании между теми, кому его оплачивают, и льготниками. Как оказалось, когда всем дают кашу с котлетами, те, кто питается бесплатно, получают просто кашу. Однако после инцидента с куском мяса непонятного происхождения ситуация изменилась впервые за три года: детям дали и кашу, и мясо, и даже налили чаю.

И если информацию о запрете телефонов в столовой в школьной администрации опровергли, то по "бесплатникам" пока не сказали ничего. Между тем, родители считают, что такой подход, в частности, может влиять и на поведение детей - одни будут чувствовать свое превосходство и разницу в социальном статусе, а другие - этого стесняться.