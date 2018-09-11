В России будет создан реестр игроманов

Согласно законопроекта министерства финансов, в России начнет существовать реестр лиц с игровой зависимостью. Информация будет поступать не только от тотализаторов и букмекерских контор, но и от самих граждан по собственному желанию.

Российские власти пришли к выводу, что с помощью реестра и минимальных ограничений можно оказать содействие зависимым при решении данной проблемы. В некотором смысле они смогут применить самоограничение, при помощи подачи заявления в реестр, предварительно указав максимально возможный уровень ставки. Также патологическим игрокам советуют послать букмекеру заявление с просьбой, чтобы ставки от него не принимались в целом. Кроме игромана данное заявление разрешено для подачи его попечителям либо опекунам. Граждане, вписанные в реестр против воли, либо добровольно признавшие себя зависимыми, имеют право на ходатайство об устранении из него по истечении года после внесения.

Данный законопроект направлен на контроль за платежными агрегаторами, скрывающим от банков клиентскую базу. В их сервис услуг входит: тайное обслуживание онлайн-казино и другие незаконные финансовые операции.