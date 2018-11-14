Красноярцев предупредили о перекрытии улиц на время Эстафеты огня 1 марта

1 марта 2019 года в Красноярске пройдет эстафета огня Универсиады. Факелоносцам предстоит пройти почти 11 км.

В связи с этим было решено на время ограничить передвижение транспорта на крупных улицах Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. Перекрытие будет происходить размеренно, за 15 минут до появления спортсменов. Изменится маршрут автобусов, а накануне запретят остановку и стоянку транспорта по крупным улицам города. В процессе протекания этапов эстафеты огня ритм города постепенно возобновится. Ограничения начнут действовать с 9:00 до 15:00

Начинает движение колонна с улицы Биатлонной, затем проспект Свободный, улица Годенко, Копылова и проспект Мира. Завершится эстафета в парке Универсиады на острове Татышев.

В Иоанно-Предтеченском монастыре сообщили, что в деревне Универсиады на проспекте Свободный в Красноярске появится Центр религий. Для православных христиан выделено самое большое помещение. Обустроено несколько залов основных мировых конфессий, где спортсмены смогут помолиться. В рамках XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта, разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.