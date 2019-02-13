В поезде «Невский экспресс» разрешат перевозить кошек и собак

С 1 марта 2019 года отправиться в поездку из Петербурга в Москву с домашними питомцами теперь можно будет в поезде №747/748, ходящим между двумя столицами через Тверь. Для этой цели выделят вагоны № 2 и №11.

Приобрести билет на транспортировку станет возможным в кассах дальнего следования на вокзалах, а также на сайте РЖД. Стоимость поездки с домашним любимцем в Невском экспрессе составит 418 рублей. Сервис появится в открытом доступе, начиная с 1 марта на рейс Санкт-Петербург - Москва, со 2 марта - на рейс Москва - Санкт-Петербург.

К перевозке допускаются лишь мелкие комнатные питомцы: птицы, кошки и собаки не крупных пород. При этом на один пассажирский билет оформляется одно место, рассчитанное максимум двух домашних питомцев.

Основное правило для перевозки - при поездке на поезде животные должны находиться в корзинах, контейнерах или клетках, которые помещаются на местах, предназначенных для ручной клади. Максимальный размер переноски составляет 180 сантиметров.